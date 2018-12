Männer überfallen 83-Jährigen in seiner Wohnung

Ein 83-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in seinem Wohnhaus in der Straße Goldberg in Rhumspringe von zwei Unbekannten überfallen worden. Der Rentner wurde dabei verletzt.

Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, klingelte es gegen 8.30 Uhr an der Haustür. Als der 83-Jährige die Tür öffnete, wollten sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafften. Dabei schlugen sie auf den Senior ein. Als dieser sich wehrte und lautstark um Hilfe rief, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Die Täter sollen etwa 30 bis 35 Jahre alt sein.

Die Polizei in Duderstadt bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05527/98010 zu melden.