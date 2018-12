Gieboldehausen Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Gieboldehausen nutzten unbekannte Täter offenbar aus, um am Montag einen Einbruch zu begehen.

Einbrecher dringen in Haus ein

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Gieboldehausen nutzten unbekannte Täter offenbar aus, um am Montag einen Einbruch zu begehen. Im Fahnenweg verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 17.55 und 19.15 Uhr durch ein auf der Rückseite des Hauses aufgebrochenes Fenster Zutritt ins Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Eine genaue Aufstellung liegt noch nicht vor. Die Schadenshöhe ist deshalb zurzeit noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.