„Lauf besser weg!“ – Unbekannter mit Schlagstock bedroht Mann

Ein 20-Jähriger aus Einbeck wurde am Samstag von einem Unbekannten bedroht und verfolgt. Das berichtet die Polizei. Der junge Mann war in der Hannoverschen Straße unterwegs, als plötzlich ein silbergrauer Opel mit OHA-Kennzeichen in seiner Nähe hielt. Aus dem Auto stieg ein Mann, der einen Schlagstock in Richtung des 20-Jährigen hielt. Dieser lief darauf hin weg, der Unbekannte folgte ihm und drohte: „Lauf besser weg!“ Der Mann folgte dem 20-Jährigen noch durch mehrere Straßen, bis er schließlich aufgab. Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, deutsches Erscheinungsbild, deutsche Aussprache, Glatze, schwarze Hose, schwarzer Pullover mit auffälligem goldenen Flügelmotiv. Das Auto wurde von einer jungen Frau mit dunklen schulterlangen offenen Haaren, ebenfalls dunkel gekleidet, gefahren. Die Polizei Einbeck bittet um Hinweise unter Telefon 05564/94978115.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder