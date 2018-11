Acht Menschen werden bei Unfall auf der A7 verletzt

Göttingen Insgesamt zehn Fahrzeuge waren an dem Unfall am Dienstagmittag zwischen Göttingen und Göttingen-Nord beteiligt. Drei Personen wurden schwer verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Dienstagmittag auf der Autobahn 7 in Höhe Göttingen acht Menschen verletzt, davon drei schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Göttingen-Nord in Fahrtrichtung Nord. Beteiligt waren laut Feuerwehr-Sprecher Frank Gloth ein Sattelzug, ein Kleintransporter und acht Autos. Eingeklemmt wurde niemand. Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr drei Notärzte, fünf Rettungswagen und der Göttinger Rettungshubschrauber Christoph 44. Die Autobahn war für längere Zeit in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt, es kam zu langen Rückstaus. Mögliche Unfallursache war der Rückstau eines weiteren Verkehrsunfalls, der sich etwa eine halbe Stunde zuvor zwischen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg ereignet hat. Hier waren zwei Pkw beteiligt, zwei Personen wurden verletzt.