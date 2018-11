Leitbaken umfahren: 35-Jähriger stirbt nach Kollision mit Lkw

Die B4 war in Höhe der Unfallstelle bis circa 13.45 Uhr voll gesperrt.

Braunlage Auf der B4 bei Braunlage ereignete sich am Freitagmorgen ein schrecklicher Unfall. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Am Freitagmorgen kam es auf der B4 im Bereich der Ortsumgehung von Braunlage zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Das meldet die Polizei.

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Nordhausen befuhr um 8.05 Uhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Nordhausen. Im Fahrzeug befand sich zudem ein 33-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Kreis Nordhausen.

Auf der Gegenfahrspur

Im Bereich der Ortsumgehung ist die B4 aufgrund von Bauarbeiten am Hasselkopftunnel aktuell gesperrt. Bei der Ableitung auf die Umleitungsstrecke umfuhr der Pkw-Führer laut Polizei die aufgestellten Leitbaken verbotswidrigerweise links und fuhr auf die Gegenfahrspur. Hier prallte er dann gegen einen ihm entgegenkommenden Lkw, der von einem 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Hildesheim gesteuert wurde.

Zwei Schwerverletzte

Der Pkw-Fahrer verstarb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde lebensgefährlich und der Lkw-Fahrer schwer verletzt.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.