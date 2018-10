Friseurin holt zweimal Bronze bei Weltmeisterschaft

Göttingen Jaqueline Engel nahm an der „Hairworld“ teil, der Weltmeisterschaft der Friseure in Paris – und war erfolgreich.

Mit zwei außergewöhnlichen Platzierungen kehrte Jaqueline Engel aus dem Friseurbetrieb Salon Holzapfel in Göttingen von der diesjährigen Weltmeisterschaft der Friseure aus Paris zurück. Sowohl im Team- als auch im Einzelwettbewerb konnte sich Engel jeweils mit einer Bronze-Medaille belohnen.

In der Kategorie „Senior Gents Progressiv Style“ im Teamwettbewerb sowie „Senior Gents Progressiv Avantgarde“ im Einzelwettbewerb war Engel erfolgreich. Die in Münster geborene Friseurin war Mitglied der 14-köpfigen deutschen Delegation, die als Nationalteam nach Frankreich gereist war.

Aus dem Sauerland stammend, hatte Engel zunächst in Marsberg ihre Fachhochschulreife erworben und eine erfolgreiche Ausbildung zur Maßschneiderin in Passau absolviert. 2014 begann sie eine handwerkliche Ausbildung in Göttingen zur Friseurin, die sie 2017 beendete. Bereits 2018 wurde sie im „Praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend“ erste Landessiegerin Niedersachsens und platzierte sich auf Bundesebene unter den Top 5. Nicht nur der Ausbildungsbetrieb Holzapfel, sondern die gesamte Handwerksorganisation Südniedersachsens ist stolz auf diese Leistungen und freuten sich darüber, dass dem hiesigen Friseur-Handwerk so talentierte Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen, betont Kreishandwerksmeister Christian Frölich.