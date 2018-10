Harter Brocken 4: Filmteam sucht Komparsen

In den nächsten Tagen sollen in St. Andreasberg die Dreharbeiten für den vierten Krimi der Serie „Harter Brocken“ unter der Regie von Markus Sehr beginnen. Für den Dreh sucht das Filmteam noch Komparsen aus der Region. Alle Interessierten können per E-Mail an komparsen.hb4@gmail.com Kontakt zu den...