Hochschule Harz verabschiedet Studenten

In diesem Jahr konnten 288 Studierende der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich ihr Studium an der Hochschule Harz abschließen. Ein Großteil von ihnen kam zu Semesterbeginn in der Mensa auf dem Wernigeröder Campus zur Exmatrikulation zusammen. Mit diesem letzten festlichen Akt verabschiedeten sich die Absolventen vom Studentenleben.

Rektor Prof. Dr. Folker Roland wünschte den 225 Bachelor- und 63 Master-Alumni alles Gute für die Zukunft und ermutigte sie, frischen Wind in die Unternehmen zu bringen. Auch der Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Reynaldo Valle Thiele, gratulierte den Studierenden zum Abschluss und bat, den Kontakt zu halten. In Erinnerungen an das vielfältige Studentenleben schwelgte Lea-Sophie Winnecke in ihrer Ansprache. Die Betriebswirtin dankte im Namen ihrer Kommilitonen den Familien und Freunden sowie allen Hochschulangehörigen für die praxisnahe Wissensvermittlung und die individuelle Betreuung.

Im Anschluss an die Übergabe der Bachelor- und Master-Urkunden verlieh Angela Gorr, MdL, den Preis des Förderkreises der Hochschule Harz für eine herausragende Abschlussarbeit an Jessica Wagenlehner. Den finalen Abschluss der Feierstunde bildete das traditionelle Umlegen der Quaste an den Akademikerhüten zu den Abschiedsworten von Prodekan Prof. Dr. Dirk Beyer.