Betrüger zahlt mit falschem Fünfziger

Die Polizei sucht mit diesem Bild einer Überwachungskamera nach einem Mann, der mit einem gefälschten 50-Euro-Schein in einem Kiosk in Oker Zigaretten gekauft hat.

Die Polizei Goslar sucht nach einem Mann, der bereits im Juni in einem Kiosk in Oker mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlt hat. Er hatte am 18. Juni gegen 20.45 Uhr eine Schachtel Zigaretten mit einem zusammengefalteten Schein bezahlt und dann mit den Zigaretten und dem Wechselgeld den Kiosk verlassen. Erst später fiel bei der Bank auf, dass es sich um einen falschen Fünfziger handelt. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Veröffentlichung dieser Fotos ist nun vom Gericht zu Fahndungszwecken angeordnet worden. Die Polizei bittet um Hinweise zur abgebildeten Person unter Telefon 05321/3390.