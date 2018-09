Monika aus Göttingen erweckt Sylvanas Windläufer zum Leben

Sie ist die dunkle Fürstin und herrscht in der Unterstadt von Lordaeron über die Verlassenen. Sie ist Bansheekönigin und Kriegshäuptling der Horde und sucht in all dem Krieg mit der Allianz vor allem nach einer Möglichkeit, wie sie ihr Volk – die Untoten – retten kann. Die Rede ist von Sylvanas...