Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Bus

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B446 ist ein Mann ums Leben gekommen. Um 16.20 Uhr prallte der Motorradfahrer zwischen Billingshausen und Reyershausen mit einem Linienbus zusammen. Das meldet die Polizei.

Den ersten Ermittlungen zufolge war der 63-jährige Motorradfahrer von Billingshausen in Richtung Reyershausen unterwegs. In einer Rechts-links-Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Linienbus. Dadurch zog sich der Motorradfahrer aus dem Landkreis Northeim so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Insassen im Linienbus blieben unverletzt. Der 41 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock.

Neben den 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Reyershausen waren ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Bundesstraße 446 an dieser Stelle bis 19.30 Uhr komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. pol/mh