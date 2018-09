Angst vor der Afrikanischen Schweinepest

Der Virus, der die Afrikanische Schweinepest überträgt, ist in rund 60 Kilometern Entfernung von der deutschen Grenze bei zwei verendeten Wildschweinen in Belgien entdeckt worden. „Die Uhr tickt“, sagt Kreislandwirt Hubert Kellner. „Mir stehen die Haare zu Berge“, fasst Kellner die Angst deutscher Landwirte in Worte. „Es ist genauso passiert, wie es vorausgesagt wurde.“ Verantwortlich für die Verbreitung ist der Mensch, etwa über...