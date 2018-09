Pendler sind sauer über Blitzer an Umleitung

Parallel zum Auftakt der bei Pendlern für viel Verdruss sorgenden Sperrung hat der Landkreis Göttingen Geschwindigkeitskontrollen auf Ausweichstrecken vorgenommen. Nicht nur Pendler, die lange Umwege in Kauf nehmen müssen, sind verärgert über die Vollsperrung der Bundesstraße. Auch in Orten, die an...