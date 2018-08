Prinzenteich wegen Blaualgen gesperrt

Blaualgen vermiesen nun auch im Oberharz den Badespaß. Betroffen ist – als vorerst einziger der Oberharzer Teiche – der Prinzenteich westlich der Bundesstraße 241 in Höhe des Stadtteils Buntenbock. Das Ordnungsamt der Berg- und Universitätsstadt gab am Donnerstag anhand von Untersuchungsergebnissen des Kreisgesundheitsamtes die dringende Warnung heraus, in dem Gewässer zu baden oder Kinder am Wasser spielen zu lassen.

Blaualgen sind keine Algen im herkömmlichen Sinn, sondern Cyanobakterien. Sie können giftige Stoffe bilden, die wiederum die Haut reizen und Allergien auslösen können. Anzeichen sind eine grünliche oder bläuliche Wasserfarbe mit Eintrübungen, die an Schlieren oder Wolken erinnern. Das Gesundheitsamt habe der Stadt geraten, das Badeverbot für die ganze restliche Saison aufrecht zu erhalten. bf