Welterbe-Stiftung sucht Models

Gesicht zeigen für das Harzer Welterbe: Wer für die Altstadt von Goslar, den Rammelsberg oder das System der Oberharzer Wasserwirtschaft Model stehen möchte, kann sich bei der Welterbe-Stiftung melden. Die sucht für eine Werbeoffensive für die geplanten Infozentren und für Broschüren, Plakate und Kataloge Menschen aus der Region. „Neben den spektakulären Zeugnissen bergbaulicher Tätigkeit, den großen Wahrzeichen und Kultureinrichtungen gilt es auch die Menschen zu zeigen, die die Montanregion bis heute so lebendig machen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Stiftung wolle „den Besuchern einen visuellen Vorgeschmack liefern und die Neugier auf die Schätze des Welterbes wecken“. Die Welterbe-Models würden bei einem „professionellen Fotoshooting an touristisch interessanten Orten über und unter Tage in Szene gesetzt“. Wer sich dafür interessiert, sollte keine Scheu vor Blitzlicht haben. Alter, Geschlecht und Haarlänge zum Beispiel würden keine Rolle spielen. Weitere Informationen gibt es bei den Stiftungsmitarbeiterinnen Lea Dirks und Katharina Wohlgemuth, Telefon 05321/750115 oder per E-Mail: dirks@welterbeimharz.de.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder