Mahnung ignorieren

Verbraucher in Göttingen erhalten derzeit Post der Mainkas Solution Group. In dem dubiosen Mahnungsschreiben der Firma werden die Empfänger aufgefordert, einen Gesamtbetrag von 709 Euro auf ein rumänisches Konto zu überweisen. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät dringend dazu, die Zahlungsaufforderung zu ignorieren und keinesfalls zu zahlen.

In dem persönlichen Anschreiben wird behauptet, dass verschiedene Gewinnspiel- und Zeitungsverlage wie NKL/SKL oder Euro-Jackpot ihre Forderungen an Mainkas Solution Group abgetreten hätten. „Verbraucher werden unter Druck gesetzt, umgehend die Hauptforderung von 709 Euro zu begleichen oder ein Vergleichsangebot in Höhe von 285 Euro anzunehmen, zu zahlen innerhalb von drei Tagen“, erklärt Dagmar Mai. Bei Nichtzahlung wird mit einer Gesamtforderung in Höhe von 760 Euro gedroht.

„Betroffene sollten nicht zahlen und sich auch nicht durch Androhungen eines Gerichtsvollziehers, einer Zwangsvollstreckung oder Pfändung zukünftiger Rentenansprüche unter Druck setzen lassen“, rät Mai. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen können nicht ohne ein vorheriges gerichtliches Verfahren eingeleitet werden. Reagieren sollten Verbraucher immer dann, wenn ein offizieller Mahnbescheid vom Amtsgericht kommt. Damit sei in diesem Fall jedoch nicht zu rechnen.

Wer ein Inkassoschreiben erhalten hat, kann mit dem kostenlosen Inkasso-Check der Verbraucherzentralen prüfen, ob die Forderungen gerechtfertigt sind.