Seltener Blutmond: Astronomen zeigen Himmelsspektakel

Der Mond soll am Freitag, 27. Juli, von 21.30 bis 23.13 Uhr so wie vor drei Jahren blutrot am Himmel zu sehen sein. Die Sternwarte St. Andreasberg bietet deshalb eine besondere Veranstaltung an.

St. Andreasberg Die Sternwarte St. Andreasberg bietet am 27. Juli eine besondere Veranstaltung an – neben dem Blutmond wird auch der Mars zu sehen sein.

So rot, wie der Mond am Freitag, 27. Juli, von 21.30 bis 23.13 Uhr am Himmel zu sehen sein soll, ist er selten. Aus diesem Grund wird er auch als Blutmond bezeichnet.

Für die Sternwarte in St. Andreasberg ein Grund, dieses Ereignis entsprechend zu begehen, zumal an diesem Abend auch der ebenfalls rote Mars gut zu erkennen sein soll.

„Es ist äußert selten, dass eine totale Mondfinsternis mit der günstigsten Sichtbarkeit unseres Nachbarplaneten Mars zusammen fällt.“ Sternwarte St. Andreasberg zu Blutmond und Mars

Naturphänomen erfahren

Die Warte lädt alle Interessierten ein, zu kommen, den Blutmond durch Teleskope zu betrachten und mehr über dieses Naturphänomen zu erfahren.

Die Einrichtung am Internationalen Haus Sonnenberg bereitet sich ohnehin gerade auf einige Ereignisse am Himmel vor, die sie entsprechend präsentieren will. Neben dem Blutmond gibt es am 3. und 4. August das Astro-Wochenende, vom 9. bis 12. August das Sankt Andreasberger Teleskoptreffen (STATT) und von Sonntag, 12. August, auf Montag, 13. August, die größte Sternschnuppen-Nacht des Jahres (Perseiden).

Seltenes Schauspiel

Am Abend des 27. Juli soll ein fast vollständig verfinsterter dunkelroter Vollmond aufgehen. Ihm folgt knapp sechs Grad südlich und eine halbe Stunde später der Rote Planet Mars. „Es ist äußert selten, dass eine totale Mondfinsternis mit der günstigsten Sichtbarkeit unseres Nachbarplaneten Mars zusammen fällt“, erklärt der Trägerverein der Sternwarte.

Zwischen 21.30 und 23.13 Uhr ist der Vollmond im Schatten der Erde verschwunden und schimmert wegen der Lichtbrechung der Sonnenstrahlen in der Atmosphäre in einem kupferroten Licht.

Mars leuchtet rot

Nach 23 Uhr leuchtet eine Handbreit unterhalb des verfinsterten Mondes der ebenfalls durch seine rötliche Farbe auffällige Mars, der dieses Jahr wegen seiner besonderen Nähe zur Erde merklich heller scheint und während der gesamten Nacht über dem Horizont zu sehen ist.

Die Sternwarte bietet an diesem Abend von 20.30 Uhr an Beobachtungsmöglichkeiten, Präsentationen und Kurzvorträge.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Der Verein freut sich aber über jede Spende für das Sternwartenprojekt.

Die Besucher werden gebeten, ihren Wagen auf dem Dreibroder Parkplatz an der Clausthaler Straße abzustellen.

140 Sternschnuppen pro Stunde

Dies gelte auch für den letzten STATT-Abend, am Samstag, 12. August. Die Sternwarte lädt dazu alle Interessierten ein, von 21 Uhr an bis zu 140 Sternschnuppen (Perseiden) pro Stunde am Himmel zu beobachten.

Die Sternwarte in St. Andreasberg bietet dazu unter anderem Kurzvorträge, Präsentationen und auch Planetariumsprojektionen an.

Die Besucher werden gebeten warme Kleidung, einen Liegestuhl oder eine Luftmatratze mitzubringen, um besser in den Himmel schauen zu können. Für das leibliche Wohl werde gesorgt.