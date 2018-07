Gurkendieb schlägt erneut zu – bereits die dritte Tat

Im Göttinger Ginsterweg treibt offenbar ein unbekannter Gurkendieb sein Unwesen, meldet die Polizei. Leidtragende ist eine 36 Jahre alte Frau, die ein Appartement im Erdgeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses bewohnt. In Blumenkästen, die an ihrem Balkon hängen, baut die Frau diverses Gemüse, Tomaten, Kräuter und eben auch Gurken an.

Besondere Vorlieben

Der gesunde Garten zog irgendwann das Interesse eines unbekannten Diebes auf sich, der aber offenbar speziell für Gurken schwärmt. Jedenfalls verschwanden in kürzester Zeit bei drei Taten insgesamt sechs von ihnen spurlos.

Hinweise auf den illegalen Genießer gibt es bislang nicht. Nach dem letzten Gemüse-Vergehen in der Nacht zu Dienstag erstattete die 36-Jährige jetzt Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. Die Fahndung nach dem Übeltäter läuft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.