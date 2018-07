Bagger beschädigt bei Arbeiten Gasleitung

Bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück in der Edith-Stein-Straße in Gieboldehausen wurde am Samstagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten ausrücken, da das Gas aus der defekten Leitung ausströmte.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich zunächst weiträumig ab und stellte den Brandschutz sicher, teilt die Feuerwehr mit. Vorsorglich wurden die Anwohner der direkt angrenzenden Wohnhäuser kurzzeitig evakuiert. Nachdem Mitarbeiter der angeforderten Harz Energie die Gaszufuhr abgeschaltet hatten, konnte die Leckage repariert werden. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.