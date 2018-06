Pferd versinkt in Sumpf – Feuerwehr muss anrücken

Die Feuerwehr Katlenburg hat ein im Matsch feststeckendes Pferd gerettet. Das Tier hatte sich am Dienstagvormittag in der Nähe von Katlenburg, am Ortsrand von Wachenhausen, in einem Sumpf verfangen. Zwar waren einige Helfer und ein Tierarzt bereits vor Ort, sie schafften es aber nicht, den 27-jährigen Wallach aus dem Schlamm zu ziehen und riefen die Feuerwehr.

Zehn Einsatzkräfte, sechs Helfer und Katlenburgs Ortsbrandmeister Martin Niehoff versuchten das Pferd mithilfe von Seilen und Gurten aus dem Sumpf zu befreien. Nach etwa 45 Minuten konnte das Pferd nach Angaben von Feuerwehrsprecher Horst Lange „sicher, aber geschwächt aus seiner misslichen Lage befreit werden“.

Der Tierarzt untersuchte das Pferd und gab ihm Medikamente. „Nach weiteren 15 Minuten stand das Pferd wieder und wurde anschließend im Stall weiter behandelt. „Die angeforderte Drehleiter musste nicht eingesetzt werden“, so Lange. bib