Angebunden – Zahl der ausgesetzten Haustiere ist erschreckend

Ein angebundener Hund an einer Landstraße. Bis zu 70 000 Haustiere werden deutschlandweit jedes Jahr in der Sommerzeit ausgesetzt. Werden die Halter erwischt, drohen Bußgelder bis zu 25 000 Euro. Foto: AGILA/Cornelia Schwenner

Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Ende Juni beginnen in den ersten Bundesländern bereits die Ferien. Dann machen sich viele Familien auf den Weg zur wohlverdienten Erholung.

Tierische Familienmitglieder können allerdings nicht immer mitkommen. Nicht alle Besitzer nutzen dann die vielfältigen Betreuungsangebote wie Hundepension, „Hotel Nachbar“ oder das sogenannte Homesitting, um sie unterzubringen.

Etwa 70 000 Tiere würden in Deutschland jedes Jahr zur Ferienzeit an Autobahnen oder im Wald ausgesetzt, darunter seien vor allem Hunde, informiert die Haustierversicherung Agila. „Damit es dazu nicht kommt, sollten angehende Halter im Idealfall bereits vor dem Kauf klären, wer die Vierbeiner während Urlauben und Geschäftsreisen betreut“, sagt Sven Poplawski, Experte der Versicherung, und betont: „Wer Hunde hat, trägt Verantwortung für deren Wohlergehen – auch während der Urlaubszeit.“

25000 Euro Bußgeld

Dieser Verantwortung seien sich jedoch längst nicht alle Besitzer bewusst, ist der Experte überzeugt. Da das Aussetzen von Tieren mit bis zu 25 000 Euro Bußgeld bestraft wird, geschehe es oft mitten in der Nacht, wenn die Halter sich unbeobachtet fühlten. Die Hunde müssten dann stundenlang alleine ausharren, bis jemand sie findet.

Wer einen ausgesetzten Hund sieht, sollte ihm besonders bei warmen Temperaturen zunächst Wasser anbieten, rät Poplawski. Es sei wichtig, fremde und verunsicherte Tiere nicht anzufassen, da sie mit Schutzreaktionen wie Beißen reagieren könnten. „Darüber hinaus greift das Fundrecht. Das bedeutet, dass Helfer die Hunde nicht einfach mitnehmen und behalten dürfen, da sie Eigentum ihres Halters sind“, so der Experte weiter. Stattdessen seien die Polizei oder das Ordnungsamt die richtigen Anlaufstellen. Im Zweifel könnten immer auch ein Tierschutzverein oder ein Tierheim verständigt werden.

Wenn Finder den Hund „adoptieren“ möchten, sei das erst nach sechs Monaten möglich – so lange darf der ursprüngliche Halter seinen Vierbeiner noch zurückverlangen. Mehr Vorschriften für eine Adoption gebe es bei Straßenhunden in Süd- oder Osteuropa. Häufig verlieren Urlauber ihr Herz an eine herrenlose Fellnase im Ausland und entscheiden sich bewusst dazu, sie aufzunehmen. Bevor es Richtung Deutschland geht, müsse ein Tierarzt die Hunde aber erst impfen, chippen und ihnen einen EU-Heimtierausweis ausstellen. Erst, wenn sie dann vollständig gesund und transportfähig sind, können ihre neuen Besitzer sie mitnehmen.

Wer Hunden ohne Herrchen ein Heim bieten möchte, sollte das vorab sorgfältig überdenken, rät Poplawski. Wenn ein Vierbeiner sowohl mit Alltag als auch Urlaubszeit vereinbar ist, stehe einem gemeinsamen Leben nichts mehr im Weg.