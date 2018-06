Ernährung sollte Schulfach sein

Deutsch, Mathe, Bio – und demnächst auch Ernährung: Die Schulen im Landkreis Göttingen sollen ein neues Unterrichtsfach bekommen - „Gesunde Ernährung“. Geht es nach dem Willen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), dann steht demnächst das „kleine Einmaleins des Essens“ auf dem Stundenplan. Schüler sollen im Unterricht mehr darüber erfahren, was in den Lebensmitteln ist. „Aber auch, was dahinter steckt: wie die...