Göttingen Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Täter in einem dunklen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Maskierte haben in der Nacht zu Dienstag ein Schnellrestaurant in der Hannoverschen Straße in Göttingen überfallen. Sie bedrohten Gäste und Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld.

Anschließend flüchteten die Täter in einem dunklen Pkw in Richtung Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.