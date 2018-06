Messerangriff: Mann stirbt in Hauseingang

Ein 28-Jähriger aus dem Sudan wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Freitag gegen 23.40 Uhr mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und im Bereich des Oberkörpers so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger notärztlicher Behandlung vor Ort verstarb. Die Gewalttat ereignete sich in einem...