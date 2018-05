Für Kreislaufwirtschaft sensibilisieren

Jeder braucht sie: Sie stecken in Smartphones, Laptops und Autos – seltene Erden und andere Hightech-Metalle. Das Problem dabei: Diese Rohstoffe sind nur begrenzt vorhanden. Die Versorgung mit diesen und weiteren Ressourcen ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Eine Lösung bietet der Ausbau der Kreislaufwirtschaft. Sie verfolgt das Ziel, dass eingesetzte Rohstoffe über den Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder vollständig in den Produktionsprozess zurückkehren.

Um das Thema Kreislaufwirtschaft in Zeiten der Digitalisierung in den Fokus zu rücken, haben Universitäten und Forschungseinrichtungen mehrerer europäischer Länder, darunter die TU Clausthal, nun ein innovatives Online-Angebot geschaffen. Es kombiniert Know-how und Fallstudien aus Wissenschaft und Wirtschaft und adressiert neue Fragen: Was sind Trends in Fertigung, Gebrauch und Wahrnehmung von Produkten? Welche Anforderungen werden an den Konstrukteur gestellt, um diese Produkte der Zukunft zu entwickeln?

Bei dem Online-Kurs handelt es sich um ein „MOOC“. Die vier Buchstaben stehen für Massive Open Online Course. Das Angebot umfasst Formen der Wissensvermittlung wie Videos, Lesematerial und Problemstellungen mit Online-Foren, in denen Lehrende mit Lernenden interaktiv kommunizieren. „Engineering Design for a Circular Economy“ lautet der Titel des Mooc.

Der Kurs, komplett in englischer Sprache gehalten, beschäftigt sich mit der technischen Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft in sechs Kapiteln beziehungsweise in sechs Wochen mit einem Aufwand für den Lernenden von drei bis vier Stunden pro Woche. Eingerahmt in eine Einführung und eine Zusammenfassung geht es um die Wiederverwendung (Reuse), das Reparieren (Repair), das Wiederaufarbeiten (Remanufacturing) und die Wiederaufbereitung (Recycling) von Produkten bzw. Materialien. „Ziel ist es, dass am ersten Durchgang des Mooc weltweit mehr als 5 000 Studierende sowie aus der Industrie Konstrukteure, Techniker, Manager oder Gründer teilnehmen“, sagt Professor Armin Lohrengel. Der Start für das kostenfreie Angebot, so der Leiter des Instituts für Maschinenwesen der TU Clausthal und Mooc-Ansprechpartner, ist am 9. Mai.

Projektpartner der Harzer Universität sind die TU Delft und die Universität Leiden aus den Niederlanden sowie das schwedische Forschungsinstitut Swerea. Folgeprojekte sind bereits geplant, zumal der Bedarf an Rohstoffen nicht nur innerhalb der EU, sondern weltweit zunimmt und die Ressourcen immer knapper werden.