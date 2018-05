Nesselröden Der 62-jährige Motorradfahrer kollidierte in Nesselröden mit einem Auto. Der Autofahrer hatte ihn vermutlich übersehen.

Biker wird bei Unfall schwer am Bein verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Opel Meriva ist am frühen Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in Nesselröden ein 62 Jahre alter Motorradfahrer schwer am Bein verletzt worden.

Der aus dem Ort stammende Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Duderstadt gebracht. Der 66-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen des Polizeikommissariats Duderstadt wollte der Autofahrer von der Nesselröder Straße nach links in die Nathestraße abbiegen. Dabei übersah der Opel-Fahrer vermutlich aus bislang ungeklärten Gründen den vorfahrtberechtigten 62-Jährigen, der mit seinem Motorrad die Untere Straße in Richtung Nathestraße befuhr und im Einmündungsbereich nach links in die Nesselröder Straße abbiegen wollte. jk

Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4 500 Euro.