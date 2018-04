Motorrad rast mit 142 Sachen durch Polizeikontrolle

Das schöne Wetter lockte am Wochenende wieder viele Touristen in den Harz. Nach dem Start der Motorradsaison führte die Polizei deshalb an Gefahrenstellen im Landkreis Goslar Verkehrskontrollen durch. Kontrollstellen gab es an der B 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß, dem sogenannten Kesselberg, der B 498 zwischen Dammhaus und Altenau, der B 242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Dammhaus und an der B 241 im Bereich Kreuzeck.

An drei Orten wurde die gefahrene Geschwindigkeit überwacht, außerdem kontrollierten die Beamten Um- und Anbauten am Motorrad. Die Ergebnisse der Kontrollen seien ernüchternd gewesen, so die Polizei. Von den 144 festgestellten Tempoüberschreitungen wurden zwei Drittel, nämlich 97 Verstöße, von Motorradfahrern begangen.

„Die Ergebnisse der Kontrollen waren wieder recht ernüchternd.“ Aus dem Polizeibericht

Doppelt so schnell wie erlaubt

Die höchste Überschreitung wurde an der häufig als Rennstrecke missbrauchten B 4 in Höhe Kesselberg gemessen. In dem aufgrund vergangener Unfälle für motorisierte Zweiräder auf 70 km/h begrenzten Bereich erreichte ein Motorradfahrer 142 Stundenkilometer. Auf ihn kommen ein dreimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 600 Euro zu. Zudem gibt es zwei Punkte auf sein Konto beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.

Nicht weit dahinter lagen die unrühmlichen Spitzenreiter auf der B 498. Hier handelte es sich um einen Autofahrer aus Hamburg mit 128 km/h und einen Fahrer aus Hildesheim mit 116 km/h, die beide in einem 60 km/h-Bereich unterwegs waren.

Bei den technischen Überprüfungen wurden 36 Fälle von Bauartveränderungen festgestellt. Hier waren Kennzeichenwinkel verändert, Rückstrahler abgebaut, Bremsgriffe verändert und weitere Manipulationen vorgenommen worden. Drei Reifen wiesen nicht die erforderliche Profiltiefe auf.

Unter Drogen gefahren

Bei dem Fahrer eines Pritschenwagens, der ebenfalls wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war, wurde zudem eine offensichtliche Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Goslarer Polizei wurde bei den Kontrollen von zwei Kräften des Landkreises Goslar, einem Mitarbeiter des TÜV-Nord und von zwei Motorradfahrern der Johanniter-Unfallhilfe unterstützt. pol/mh