Goslar Einmal Mutter, immer Mutter: Diese Erfahrung machte eine Seniorin in Langelsheim. Aus Sorge rief ihre Mutter bei der Polizei an.

Einmal Mutter, immer Mutter – auch im hohen Alter hat dieser Spruch Gültigkeit.

So rief am Donnerstagabend eine 105-jährige Goslarerin bei der Polizei an und machte sich Sorgen um ihre 80-jährige Tochter, die sie schon den ganzen Tag über nicht hätte erreichen können. Sie bat um Überprüfung ihrer Wohnanschrift in Langelsheim.

Hier wurde die Tochter wohlbehalten angetroffen. Sie war lediglich den Tag über länger als geplant unterwegs gewesen und hatte sich nicht „abgemeldet“. pol