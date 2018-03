Ortsdurchfahrt Clausthal-Zellerfeld ist gesperrt

An der Ortsdurchfahrt Clausthal-Zellerfeld (Am Schlagbaum) wird gebaut. Seit Donnerstag regelt eine Ampel hier den Verkehr. Verkehrsteilnehmer werden wechselseitig über den Schützenplatz geleitet. Während des 1. Bauabschnittes wird der Knoten Am Schlagbaum/ Osteröder...