Berlin Der Harzkreis präsentiert sich auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Sie startete am Freitag und läuft noch bis zum 28. Januar. Rund 400 000 Besucher werden erwartet. In der Sachsen-Anhalt-Halle 23b stellen sich 52 Aussteller aus Ernährungsgewerbe und landwirtschaftlicher...