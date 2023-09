25 Fragen an Aiwanger: "Die Antworten waren nicht alle befriedigend"

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat den Fragenkatalog zur Affäre um ein antisemitisches Flugblatt nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder nur unzureichend beantwortet. "Die Antworten waren nicht alle befriedigend", sagte Söder in München. Dennoch hält er in der Gesamtabwägung an Aiwanger fest.

