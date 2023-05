"Stolpersteine" in Bayern - US-Botschafterin gedenkt ihrer Familie

Di., 30.05.2023, 16.23 Uhr

US-Botschafterin Amy Gutmann ist bei der Verlegung von "Stolpersteinen" für ihre jüdische Familie in Feuchtwangen in Bayern dabei. Ihre Vorfahren flohen in den 1930er-Jahren nach Indien und später in die USA.

