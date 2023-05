Datenschutz missachtet: 1,2 Milliarden Euro Strafe gegen Facebook-Konzern Meta

Mo., 22.05.2023, 14.24 Uhr

Der US-Online-Konzern Meta soll eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro wegen Verstößen gegen EU-Datenschutzregeln zahlen. Der Konzern habe entgegen eines früheren Gerichtsurteils Daten europäischer Nutzer seines Netzwerks Facebook in die USA übermittelt, teilte die irische Datenschutzbehörde DPC in Dublin mit. Es handelt sich um die höchste jemals in Europa verhängte derartige Strafe.

Video: Justiz, Kriminalität, Wissenschaft, Technik, Forschung, Politik, Wirtschaft und Finanzen