F-16: Ukraine könnte mit Kampfjet Luftraum besser verteidigen

Mo., 22.05.2023, 00.53 Uhr

Die USA unterstützen die Ausbildung ukrainischer Piloten am F-16-Kampfjet und erlauben den westlichen Verbündeten, Flugzeuge dieses Typs an die Ukraine zu liefern. Mit der F-16 wäre die Ukraine in der Lage, ihren Luftraum besser zu verteidigen, unter anderem gegen russische Marschflugkörper.

