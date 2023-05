Biden kündigt neue Waffenlieferung für Ukraine an

Biden kündigt neue Waffenlieferung für Ukraine an

So., 21.05.2023, 12.23 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Japan eine neue umfangreiche Waffenlieferung für die Ukraine angekündigt. Das Paket umfasse "Munition, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge", teilte Biden am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima mit.

