Bürgerschaftswahl in Bremen: Jubel bei der SPD

So., 14.05.2023, 20.53 Uhr

Die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze hat die Bürgerschaftswahl in Bremen klar gewonnen. Vier Jahre nach ihrer Schlappe 2019 kamen die Sozialdemokraten am Sonntag laut Prognosen von ARD und ZDF auf 29,5 bis 30 Prozent. Bovenschulte regiert Bremen seit 2019 mit Grünen und Linkspartei.

