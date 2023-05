Faeser: Deutlich mehr Straftaten von Reichsbürgern

Di., 09.05.2023, 12.54 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will "mit aller Härte gegen Reichsbürger" vorgehen. Das kündigte sie bei der Vorstellung des Berichts zur politisch motivierten Kriminalität an. Die Straftaten von Reichsbürgern stiegen demnach um rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

Video: Justiz, Kriminalität, Politik