Christian Lindner ausgeladen: China-Reise abgesagt

Berlin. Eigentlich sollte Christian Lindner (FDP) am Mittwoch nach China fliegen, doch nun wurde er plötzlich ausgeladen. Was ist der Grund?

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dringt auf eine Politik der Risikominimierung im Umgang mit China. Mit Blick auf die Erfahrungen ihres aktuellen Besuchs in China nannte es Baerbock im Bundestag "teilweise schockierend", in welchem Maße China nach außen hin "offensiver" und auch "aggressiver" auftrete und zugleich die Repression nach innen zunehme.

Finanzministers Christan Linder muss seine geplante Peking-Reise kurzfristig absagen. Das chinesische Finanzministerium habe am Wochenende aus terminlichen Gründen darum gebeten, die für Mittwoch geplanten Gespräche mit dem deutschen Minister zu verschieben, bestätigte das Bundesfinanzministerium.

Ursprünglich sollten bei dem Treffen die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen sowie ein hochrangiger Finanzdialog vorbereitet werden. Allerdings soll das Treffen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Lindner wird dennoch wie geplant am Mittwoch zu Gesprächen der G7-Finanzminister nach Japan fliegen.

Lesen Sie auch: Studie – So abhängig ist die deutsche Wirtschaft von China

Besuch in Peking: Grund für Absage unklar

Es ist unklar, ob die Absage des geplanten Treffens zwischen dem deutschen Finanzminister Christian Lindner und seinem chinesischen Amtskollegen im Zusammenhang mit dem eher unterkühlten Verhältnis zwischen China und der FDP steht.

Im vergangenen März hatte die FDP-Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger als erstes Mitglied einer deutschen Bundesregierung seit 26 Jahren Taiwan besucht und damit in Peking erheblichen Unmut ausgelöst. Die chinesische Botschaft in Berlin hatte damals erklärt, dass man "großes Missfallen zum Ausdruck gebracht" habe.

China sagt kurzfristig Christian Linders Besuch in Peking ab. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Linder: Kritik an China und vergangene Reisen könnten Grund sein

Ausschlaggebend könnte ebenfalls sein, dass Linder Ende Februar nach einem Treffen der G20-Finanzminister Chinas Haltung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine öffentlich und deutlich kritisierte. Er bedauerte, dass China ein gemeinsames Abschlussdokument verhindert hatte, in dem die allermeisten Länder den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt hatten.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

In Erinnerung dürfte auch Lindners Asienreise im Sommer 2019 bleiben, als er zunächst nach Hongkong reiste, um sich mit Vertretern der Opposition zu treffen, während dort seit Wochen Massenproteste gegen die zunehmend autoritäre Machtausübung auf dem chinesischen Festland stattfanden. Bei seinem anschließenden Besuch in Peking sah sich Lindner mit einer frostigen Atmosphäre konfrontiert, in der Termine kurzfristig abgesagt und sogar der Handschlag verweigert wurde. (fmg)