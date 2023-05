Scholz will mehr Fachkräftezuwanderung von Kenia nach Deutschland

Scholz will mehr Fachkräftezuwanderung von Kenia nach Deutschland

Sa., 06.05.2023, 10.23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei seinem Besuch in Kenia für die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem ostafrikanischen Land starkgemacht. Er sehe in Kenia ein "großes Potenzial für die Fachkräftemigration", sagte Scholz in Nairobi.

Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Politik, Arbeit