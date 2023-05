Wahlkampfendspurt in Bremen: Enges Rennen zwischen SPD und CDU

Fr., 05.05.2023, 20.54 Uhr

In Bremen wird am Sonntag kommender Woche eine neue Bürgerschaft gewählt. In Umfragen setzte sich die seit Jahrzehnten regierende SPD zuletzt leicht von der CDU ab, es bleibt aber eng zwischen beiden Parteien. Der Schlussspurt ist damit auch ein Duell ihrer beiden Spitzenkandidaten.

