Praxis an der Front: Ukrainische Ärztin hält die Stellung

Praxis an der Front: Ukrainische Ärztin hält die Stellung

Mo., 24.04.2023, 16.23 Uhr

Ärztin Alla Trubatschewa hat 40 Jahre lang in Sewersk im Osten der Ukraine praktiziert. Auch wenn hier jetzt ständig Raketen einschlagen - fliehen will die Medizinerin nicht. Schließlich ist sie die letzte Ärztin in der Stadt.

Video: Medizin, Gesundheit, Krise, Krieg, Konflikt