"So fühlt sich Krieg an" Melnyk zur Frühjahrsoffensive: „Es gab schon viele Wunder“

Nach der gescheiterten russischen Winteroffensive plant die Ukraine den Gegenschlag. Doch wann, wo und mit welcher genauen Mission diese stattfinden soll, ist unklar. Ukraine-Reporter Jan Jessen hat eine Angriffsbrigade besucht und mit den Soldaten Kostia und Karat gesprochen. Sie sollen mit ihrer und acht weiteren Einheiten die Speerspitze der ukrainischen Frühjahrsoffensive bilden.

Bei aller Hoffnung auf einen erfolgreichen Gegenschlag dämpft Andrij Melnyk, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, die Erwartungen. Welche Hoffnungen er in die Offensive setzt und welche Folgen er im Fall eines Fehlschlages für möglich hält, erzählt er Ukraine-Reporter Jan Jessen in der neuen Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“. Jetzt in die Folge reinhören und den Podcast abonnieren:

Jan Jessen ist Politikchef der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. Gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar hat er mehrfach die Ukraine besucht, unterstützt durch den ukrainischen Organisator und Journalisten Oleg Reshetniak und die Übersetzerin Dasha Sachkova.

FUNKE-Reporter Jan Jessen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Jan Jessen hat in der Ukraine Menschen getroffen, die alles verloren haben: Freunde, Familie, ihr Zuhause. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen.

