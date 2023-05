Vulkan Popocatépetl in Mexiko spuckt Lava

Mi., 24.05.2023, 12.24 Uhr

Der in Zentralmexiko zwischen Mexiko-Stadt und Puebla gelegene Popocatépetl gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt, da in einem Umkreis von 100 Kilometern etwa 25 Millionen Menschen leben. Behörden haben nun Notfall-Kits an die Bevölkerung verteilt, damit sie sich schützen können.

