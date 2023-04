Vogelgrippe: Erster Mensch an Subtyp H3N8 gestorben

Berlin Unter Vögeln ist Subtyp H3N8 der Vogelgrippe weit verbreitet. In China ist nun erstmals auch ein Mensch an der Variante gestorben.

In Peru sind tausende Seevögel an der Vogelgrippe verendet. Das benachbarte Ecuador rief einen dreimonatigen Notstand für die Landwirtschaft aus; zahlreiche Vögel wurden nach Infektionsfällen getötet.

In China ist erstmals eine Person am Vogelgrippe-Subtyp H3N8 gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die 56 Jahre alte Frau aus der südlichen Provinz Guangdong war erst der dritte Mensch überhaupt, der sich mit dem Subtyp infiziert hatte. Alle Fälle seien laut WHO in China aufgetreten, die ersten beiden wurden bereits im vergangenen Jahr gemeldet.

Vogelgrippe-Infektionen von Menschen in China nicht unüblich

H3N8 gehört zu den am häufigsten vorkommenden Subtypen unter Vögeln, auch Säugetiere wurden bereits infiziert. Bei Vögeln löst der Subtyp allerdings meist kaum bis gar keine Symptome aus. Sporadische Infektionen mit der Vogelgrippe bei Menschen seien in China nicht selten, heißt es.

Es sei auf Basis aktueller Informationen jedoch nicht davon auszugehen, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden könne, teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Auch die engen Kontaktpersonen der Frau wurden untersucht, es wurde jedoch keine Infektion festgestellt. Die verstorbene Frau soll laut WHO mehrere Vorerkrankungen und häufigen Kontakt zu lebenden Vögeln gehabt haben. (csr)

