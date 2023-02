King Charles III.: Große Enttäuschung vor Krönung

Erstmals in seiner neuen Rolle als britischer Monarch nimmt König Charles III. am Remembrance Sunday teil: Bei dieser jährlichen Gedenkfeier wird an die britischen Kriegstoten des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert.

Eins steht fest: Am 6. Mai findet in der Westminster Abbey die Krönung von König Charles III. (74) statt. Was auch klar ist: Einen Tag später, also am 7. Mai, soll auf Schloss Windsor ein großes Konzert mit zahlreichen Stargästen stattfinden. Doch das geplante Mega-Event könnte kleiner ausfallen als gedacht.

Der Grund: Zahlreiche Stars haben bereits abgesagt. Sie können – oder wollen – nicht anlässlich der Krönung von King Charles auftreten. Wie die englische "Sun" berichtet, haben Elton John (75), die Spice Girls und Harry Styles (29) bereits abgelehnt – wegen eines zu vollen Terminkalenders. Zuvor habe es bereits Absagen von Ed Sheeran (32), Adele (34) und Robbie Williams (49) gegeben.

Konzert für Charles III.: Elton John und Harry Styles sagen ab

Ein Insider erklärte gegenüber der "Sun": "Elton John war ganz oben auf Charles' Liste, aber durch dessen Europa-Tournee, die ihn am Freitag (5. Mai in Hamburg; Anm. d. Red.) davor und danach (am 11. Mai in Berlin; Anm. d. Red.) in Deutschland auftreten lässt, schafft er den Termin in Windsor nicht." Die Quelle ergänzte: "Und bei Harry Styles ist es ähnlich, er tourt und ist nicht in der Lage, seine wichtigsten Band-Mitglieder zusammenzubringen, weil die auch mal Freizeit benötigen."

Elton John galt als enger Vertrauter von Charles' erster Frau Prinzessin Diana. Bei ihrer Trauerfeier sorgte er im September 1997 für einen der emotionalsten Momente. Er dichtete seinen Hit "Candle in the Wind" um und sang in der ersten Zeile "Goodbye England's rose", um die bei einem Autounfall tödlich verunglückte Lady Di zu ehren.

Einer von Elton Johns Welthits ist "Your Song". Foto: Paul Botes/AFP

Murs, Richie und Take That spielen für Charles III.

Kleiner Trost für Charles III. und das britische Königshaus: Einige Top-Acts haben bereits zugesagt. Diese Stars sollen bei dem Konzert anlässlich der Krönung dabei sein:

Olly Murs (38)

Lionel Richie (73)

Take That (ohne Robbie Williams)

Kylie Minogue (54) und ihre Schwester Dannii (51)

Laut eines Medienberichts vom Wochenende möchte Charles doch mehr Gäste zu seiner Krönung einladen als ursprünglich geplant. Der "Telegraph" zitierte einen Insider, der hoffe, in die Westminster Abbey "ein paar mehr hineinzubekommen. Zunächst hieß es, dass mit 2000 geladenen Gästen zu rechnen sei. Zum Vergleich: Bei der Krönung von Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren waren es rund 8000 Besucherinnen und Besucher. (dw)