E-Rezept: Das ändert sich ab dem 1. September beim Arztbesuch

Wer zum Arzt geht und ein Medikament benötigt, bekommt dafür bislang einen meist roten Zettel, um die Mittel in der Apotheke abzuholen

Diese Praxis wird sich zum 1. September deutlich ändern

Für die Patienten hat das viele Vorteile: Allerdings muss man auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen

In deutschen Arztpraxen und Apotheken soll bald vieles einfacher werden. Ab dem 1. September können Patientinnen und Patienten ihre Medikamente über das E-Rezept abholen. Das digitale Rezept löst den rosa Zettel ab.

Dass Deutschland nun mit dem E-Rezept arbeitet, bestimmte der Gesetzesgeber bereits 2020 im Patientendatenschutzgesetz (PDSG). Ursprünglich war die Einführung des E-Rezepts bereits für Januar 2022 vorgesehen, doch wegen technischer Schwierigkeiten musste das Bundesgesundheitsministerium den Start vorerst verschieben. Nun soll das rosa Rezept deutschlandweit abgelöst werden – acht Monate später.

Medikamente aus dem Netz // IMTEST Medikamente aus dem Netz // IMTEST

In Berlin und Brandenburg startete eine Testphase bereits im Juli 2021, im Rest Deutschlands dann im Dezember desselben Jahres. Dabei wurde der Ablauf erprobt: von der Ausstellung des digitalen Rezeptes in der Praxis bis zur Einlösung in der Apotheke.

Doch wie funktioniert es und was machen Menschen ohne Smartphone? Die wichtigsten Informationen.

Arztbesuch ab 1. September wird anders: Das ist das E-Rezept

Das E-Rezept klingt kompliziert, der Ablauf ändert sich allerdings nicht so sehr: Künftig sollen Ärzte und Ärztinnen verschreibungspflichtige Medikamente nicht mehr per Papierrezept verordnen, sondern auf einem digitalen Rezept. Dieses wird verschlüsselt auf einem zentralen Speicher abgelegt.

Anschließend gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Patienten und Patientinnen, um das E-Rezept in der Apotheke einzulösen: Personen ohne Smartphone können den Code des E-Rezeptes in der Arztpraxis auf Papier ausdrucken und anschließend in der Apotheke einlesen lassen. Auch über die elektronische Gesundheitskarte sollen die Apothekerinnen und Apotheker die Digitalrezepte ablesen können.

Die wohl einfachste Art dürfte aber die E-Rezept-App sein, die die Firma Gematik für das Bundesgesundheitsministerium entwickelt hat. Das Ministerium hält 51 Prozent der Anteile an Gematik. Die App können sich Patienten und Patientinnen auf ihr iPhone, ihr iPad oder ihr Android-Telefon herunterladen.

Das rosafarbene Rezept sollen Ärzte und Ärztinnen schon bald nicht mehr aushändigen Foto: dpa

E-Rezept: So funktioniert die E-Rezept-App

Damit die Patientinnen und Patienten die vollen Funktionen der E-Rezept-App nutzen können, brauchen sie eine elektronische Gesundheitskarte mit NFC-Funktion und die dazugehörige PIN-Nummer. Ob die Karte eine NFC-Funktion hat, erkennt man an der sechsstelligen Nummer unter den Deutschlandfarben der Karte. Die PIN vergibt die Krankenkasse.

Nach der Anmeldung in der E-Rezept-App können die Patientinnen und Patienten ihre Rezepte dann eigenständig ansehen und nach Apotheken suchen.

suchen. Damit sollen sie bereits vorab überprüfen können, ob eine Arznei vorrätig ist und diese sogar vorbestellen können.

Zudem können App-Nutzer und -Nutzerinnen den Rezeptschlüssel an andere Personen weiterleiten, wenn diese Medikamente für sie abholen sollen.

Alternativ nutzen sie den Code selbst, um ihn in der Apotheke vorzuzeigen und einzulösen. Das funktioniert auch bei Online-Apotheken.

In diesem Video sehen Sie, wie die NFC-Funktion der Gesundheitskarte funktioniert:

Die NFC-Funktion der Gesundheitskarte Die NFC-Funktion der Gesundheitskarte

E-Rezept: Ab dann gilt es

Mit dem 1. September führt Deutschland nun bundesweit eine Pflicht ein: Ab dann sollen alle Apotheken die Digitalrezepte annehmen müssen. Die entsprechende Software wird also verpflichtend. "Die E-Rezept-Module aller gängigen Warenwirtschaftssysteme wurden in den vergangenen Monaten entwickelt und in den Apotheken installiert", kündigten die Apothekenverbände bereits im Juli an.

In ärztlichen Praxen und Kliniken ist die entsprechende Software dagegen noch nicht verpflichtend. In zwei deutschen Regionen sollen ab dem 1. September Pilotphasen beginnen: in Westfalen-Lippe und in Schleswig-Holstein. Die nächsten Schritte will das Bundesgesundheitsministerium mit den anderen Gesellschaftern der Gematik "zeitnah" bestimmen.

Ganz ohne Zettel wird der Arzt aber auch in Zukunft nicht auskommen. Atteste gibt es etwa weiterhin in Papier. Foto: Alexander Heinl/dpa-tmn

Zudem will das Ministerium neben Arzneien in Zukunft auch andere Leistungen elektronisch verordnen lassen – darunter "Heilmittel, Hilfsmittel oder häusliche Krankenpflege". Einen genauen Zeitplan dafür teilte das Ministerium aber noch nicht mit.

Krankenkassenbeiträge steigen 2023 Krankenkassenbeiträge steigen 2023

Warum gibt es das E-Rezept?

Das E-Rezept soll es den Patienten und Patientinnen nicht nur einfacher machen, ihre Arzneien abzuholen: Auch Informationen über mögliche Wechselwirkungen oder Erinnerungen zur Einnahme wird die App bereitstellen.

Generell verspricht sich das Bundesgesundheitsministerium aber weniger bürokratischen Aufwand und mehr Sicherheit durch die Neuerung. "Das E-Rezept ist fälschungssicher und unterstützt Arztpraxen, Apotheken und Krankenkassen bei der Zusammenarbeit", kündigt das Ministerium an.

Für Privatversicherte ist der Service aktuell übrigens noch nicht ausgerollt. Die blauen Papierrezepte wird es also vorerst weiterhin geben – genauso wie die grünen Rezeptscheine für alternative Arzneien ohne Rezeptpflicht. (reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.