Tierheim Braunschweig: Besitzer wollten Tammi einfach loswerden

Die Staffordshire-Mischlingshündin Tammi wurde als Fundhund im Braunschweiger Tierheim abgegeben. „Wie sich später herausstellen sollte, wollte man die Hündin einfach nur loswerden“, sagt Tierheim-Leiterin Verena Geißler.

Tammi ist ihr zufolge eine aufgeschlossene und anhängliche Hündin. „Sie begegnet jedem Menschen freundlich und könnte sicherlich auch in eine Familie mit größeren Kindern vermittelt werden“, so Geißler. „Tammi versteht sich gut mit den meisten Rüden, aber sie möchte schon gern die Hosen in der Beziehung an haben.“

Tammy braucht hin und wieder Schmerzmittel

An Grundgehorsam fehle es noch etwas, aber mit ein bisschen Erziehungsarbeit lasse sich das auf jeden Fall nachholen. Tammi leidet Geißler zufolge an Spondylosen, also Wirbelgelenksarthrose, und benötigt bei Bedarf Schmerzmittel. „Grundsätzlich ist sie dadurch noch nicht eingeschränkt, aber sie sollte es mit sportlichen Aktivitäten nicht übertreiben.“ Tammi sucht daher auch ein ebenerdiges Zuhause. „Ob die Hündin das Alleinbleiben kennt, können wir leider nicht sagen.“

Tammi ist 2016 geboren und kastriert.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an Charly oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!