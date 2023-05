Leser diskutieren über Vatertag in Braunschweig

Braunschweig. Ein bisschen Spaß muss sein – oder Zweckentfremdung eines Feiertags? So kommentieren unsere Leserinnen und Leser den Vatertag in Braunschweig.

Schon um 14.30 Uhr war am gestrigen Vatertag (bzw. Christi Himmelfahrt) viel los im Prinzenpark. Im Höhepunkt versammelten sich laut Polizei und Feuerwehr 2000 bis 2500 Feiernde allein dort.

Nach dem Vatertag in Braunschweig wieder Diskussionen: Nachdem die Rettungskräfte ein präventiv Notfall-Versorgungszelt am Prinzenpark aufgestellt hatten, um Betrunkene und Verletzte zu versorgen, fragen einige Leserinnen und Leser: Muss das alles sein? Andere wiederum sagen: Lasst die Jugend ihren Spaß haben.

Wir haben die Kommentare zum Vatertag zusammengefasst:

Eine Facebook-Nutzerin kritisiert: Der Anlass des Feiertags werde von den Vatertags-Feiernden vergessen: So ein Quatsch! Es ist Christi Himmelfahrt!“, schreibt sie. „Die wirklichen Väter verbringen den Tag mit Frau und Kindern! Wer da unterwegs ist, sind vorwiegend junge Männer!“

Ein anderer Nutzer antwortet: „Tut es ihnen denn weh, dass junge Menschen Spaß haben?“ Auch ein anderer Leser verteidigt die jugendliche Bollerwagen-Fraktion: „Manchmal frage ich mich, wann die meisten Älteren vergessen haben, dass sie auch mal jung waren?“ Er findet: „Lasst doch die Jungen feiern, wir waren damals auch nicht anders, es gab nur kein Internet, wo sich jeder aufregen konnte.“

Eine Leserin meint hingegen: „Wenn man nichts verträgt, dann sollte man auch nichts trinken...“

„Jeder christliche Feiertag ist mittlerweile zweckentfremdet“

Doch eigentlich heißt der Feiertag ja Christi Himmelfahrt und soll an den „Aufstieg“ Jesu als Gottes Sohn in den Himmel erinnern. Deshalb schreibt ein Leser rigoros: „Wer aus der Kirche austritt, könnte auf kirchliche Feiertage verzichten und arbeiten.“ Ein anderer hält dagegen: „Quasi jeder christliche Feiertag ist mittlerweile seines ursprünglichen Sinnes zweckentfremdet. Blöd nur, dass die überwiegende Mehrheit diese Zweckentfremdung feiert.“ Später setzt er nach: „Was machste Ostern? Also wir färben Eier und gehen auf Ostereiersuche.“

Zum Vatertag gehört bekanntlich der Bollerwagen: Das Instagram-Team unserer Zeitung postete deshalb gestern: „Zeigt her eure Bollerwagen.“ Dass nicht jeder mit dem Bollerwagen feiert, ist unserer Redaktion natürlich bewusst. Dazu schreibt der Braunschweiger Youtuber „kuchentv“: „Glorifiziert bitte keinen Alkoholkonsum.“ Eine Userin findet noch drastischere Worte: „Stellt euch vor, euer Freund hat gar kein Kind und zieht zum Vatertag saufend durchs Land. Peinlich hoch 1000. Oder stellt euch vor, ihr habt ein Kind mit dem und er stellt es am Vatertag bei euch ab, anstatt was Nettes als Vater mit dem Kind zu machen.“

