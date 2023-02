Region Braunschweig-Wolfsburg: Hier ist die A39 gesperrt

Braunschweig. Die A39 ist eine der wichtigsten Autobahnen in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Hier lesen Sie alles zu aktuellen Sperrungen.

Was ist zu beachten in einem Stau?

Rettungsgasse – so geht s richtig

Rettungsgasse – so geht s richtig

Der südliche Teil der Autobahn 39 ist die Verkehrsader der Region Braunschweig-Wolfsburg. Die Fernstraße kreuzt nahezu alle Städte und Landkreise im Braunschweiger Land. Dementsprechend wichtig ist die Autobahn – mitsamt der Braunschweiger Stadtautobahn A391 und der Braunschweiger Nordtangente A392 – für die Region.

In diesem Artikel haben wir für Sie die neuesten und wichtigsten A39-Meldungen aufgelistet, welche Autofahrerinnen und -fahrer betreffen, die aus der Region Braunschweig-Wolfsburg kommen – oder dort hinfahren möchten. Wo ist die A39 genauso wie die A391 oder die A392 gesperrt? Wo gibt es Baustellen oder kurzfristige Bauarbeiten? Wir aktualisieren die Verkehrsmeldungen laufend.

Sie fahren über die A2, A7 oder A36? Dann finden Sie hier unsere A2-Baustellenübersicht, unsere A7-Auflistung – und hier den Sperrungen-Artikel über die A36.

Wo ist die A39 in der Region Braunschweig-Wolfsburg gesperrt?

Für die turnusgemäßen Wartungsarbeiten an den Lärmschutzgalerien Heidberg und Lindenberg ist die A39 zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd und Braunschweig-Rautheim in Fahrtrichtung Wolfsburg in den Nächten vom 7. auf 8. Februar und vom 8. auf 9. Februar vollständig gesperrt – jeweils von 18 Uhr bis 5 Uhr. Die Umleitung ist als U1 ausgeschildert und erfolgt über die A391 und A2. In den Nächten vom 6. auf 7. Februar und vom 9. auf 10. Februar finden die Arbeiten zwischen 18 und 5 Uhr als Wanderbaustellen und unter Teilsperrung eines Fahrstreifens statt.

Die Ausfahrt am Kreuz Braunschweig-Süd in Richtung Wolfenbüttel und in Richtung Braunschweig ist wegen Brückenarbeiten gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 30. April 2024.

Wann wird die A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg weiter ausgebaut?

Die Planungsabschnitte des A39-Neubaus – Stand Februar 2023. Foto: Jürgen Runo

Der etwa 105 Kilometer lange Lückenschluss der Autobahn 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg wird kommen, ist aber nicht unumstritten: Umweltschützerinnen und -schützer protestierten schon mehrfach gegen den Streckenverlauf und den Bau generell. Das Bundesverkehrsministerium bekräftigte jedoch gegenüber unserer Zeitung den „gesetzlichen Planungsauftrag“. Auch Gifhorns Landrat und Wolfsburgs Oberbürgermeister sind dafür. Und: Die IHK Lüneburg-Wolfsburg verwies schon mehrfach auf eine Forsa-Umfrage, in der sich etwa 70 Prozent der Bevölkerung für den Bau aussprachen.

Das angepasste Ziel der Autobahn GmbH ist, die A39 vierstreifig „Anfang oder Mitte der 2030er-Jahre“ fertigzustellen. Die Kostenschätzung belief sich im Frühjahr 2022 noch auf zirka 1,6 Milliarden Euro – viel teurer als ursprünglich geplant. Der Bau des etwa 14 Kilometer langen Abschnitts zwischen Wolfsburg und Ehra soll im Oktober 2024 starten.

Wie verläuft die A39 – wo gibt es Raststätten und Parkplätze?

Die Autobahn 39 ist in der jetzigen Form keine allzu lange Fernstraße und hat entsprechend wenige Rastmöglichkeiten. Beim Dreieck Salzgitter mündet sie in die Autobahn 7, bei Weyhausen in die Bundesstraßen 188 und 248.

Die wichtigsten Anschlussstellen der A39 sind:

Baddeckenstedt, Westerlinde, Salzgitter-Lichtenberg (Ost- und Westteil), Salzgitter-Lebenstedt-Süd, Salzgitter-Watenstedt, Salzgitter-Lebenstedt-Nord, Salzgitter-Thiede

Braunschweig-Rüningen-Süd, Braunschweig-Rüningen-Nord (Nord- und Südteil), Dreieck Braunschweig-Südwest, Kreuz Braunschweig-Süd, Braunschweig-Südstadt, Braunschweig-Rautheim

Sickte, Cremlingen, Scheppau, Kreuz Wolfsburg/Königslutter, Flechtorf

Wolfsburg-Mörse-Süd, Wolfsburg-Mörse-Nord, Fallersleben, Wolfsburg-West, Sandkamp, Weyhausen

Die Raststätten und Parkplätze entlang der A39 sind:

Raststätte Salzgitterhüttenblick

Parkplatz Herzogsberge