Osterode am Harz. In den 70ern spielen Truck Stop zum ersten Mal in der Stadthalle Osterode. Organisator Harald Münchow hat für uns seine Dias von damals gesichtet.

Original Dia-Aufnahmen vom Auftritt der Hamburger Band Truck Stop im März 1978 in der Stadthalle Osterode am Harz. © privat | Harald Münchow

